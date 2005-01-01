Стрейзанд в песне потребовала от Трампа «не лгать ей»

Американская певица Барбра Стрейзанд обратилась к президенту США Дональду Трампу в новой песне Don’t Lie to Me («Не лги мне»).

Релиз состоялся в четверг. Стрейзанд рассказала, что поводом для написания песни стали новости, которые она слушала в дороге. Поначалу певица хотела, чтобы в песне содержался только «тонкий намек» на Трампа, но «не смогла удержаться».

«Как ты спишь, когда мир продолжает вращаться? Все, что мы построили, погублено. Как ты спишь, когда мир в огне? Каждый отвечает перед кем-то еще», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press строчки из песни.

Стрейзанд заявила, что не знает, «кто мы теперь как страна». Она посетовала на то, что США больше не «поддерживают людей, которые бегут от угнетения», зато «забирают детей от их родителей, сажают их в клетки».

Речь идет о миграционной политике администрации Трампа.

«Я не знаю, заботятся ли люди о планете, о выживании планеты. Заботятся ли они о чистом воздухе? О чистой воде? Чистой Еде?» – заявила она, добавив, что люди, которые осознают угрозу выживанию планеты не должны были «голосовать за такого, как Трамп, который считает, что это обман».

Она обвинила Трампа в «нападении на демократию, институты, основателей» США. Стрейзанд считает, что народ США оказался «на войне за душу Америки».

Don’t Lie to Me входит в новый альбом Стрейзанд Walls, релиз альбома состоится 2 ноября. Стрейзанд говорит, что альбом посвящен молодым людям, которые открыто высказывают свое мнение.

Стрейзанд уже выступала против Трампа в 2017 году.

До выборов 2016 года Стрейзанд заявляла о поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.