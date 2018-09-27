«Кровавому Петру» Порошенко в день рождения пожелали «всего наихудшего»

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко поздравил президента Украины Петра Порошенко с днем рождения словами «всего тебе наихудшего».

Журавко в Facebook отметил, что в свой день рождения (26 сентября) Порошенко выступил с трибуны ООН. Экс-депутат пожелал «Кровавому Петру», чтобы для Порошенко это был последний день рождения в должности главы государства.

Кроме того, Журавко выразил надежду, что следующий день рождения Порошенко «также отметит в ООН, только в Гаагском Трибунале».

«За все то зло и боль, что эта тварь причинила моей стране и народу!» – заявил Журавко.

«Всего тебе наихудшего, Петр Алексеевич!» – добавил он.