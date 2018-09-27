Захарова прокомментировала попытку Порошенко зайти в переговорную Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сыронизировала по поводу инцидента с президентом Украины Петром Порошенко, который едва не зашел в переговорную комнату российской делегации в ООН.

«Мне кажется, что Порошенко ошибся дверью не в 2018 году, а года четыре назад, судя по тому, что сейчас происходит на Украине», – передает слова Захаровой РИА «Новости».

В 2014 году он выиграл президентские выборы на Украине.

Она также прокомментировала фотографию со встречи главы МИД Сергея Лаврова с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, на которой Могерини отказывается от чашки чая, предложенной ему российским постпредом в ООН Василием Небензей.

«Про кружку Могерини ничего не могу сказать. Переговоры прошли обстоятельно, конструктивно, были обсуждены как всегда вопросы на повестке Россия – ЕС, отношения. Все, что есть, было рассмотрено», – ответила Захарова.

Ранее блогеры посмеялись над оконфузившимся Петром Порошенко, который, скрываясь от российских журналистов, случайно зашел в переговорную МИД России.

Когда Лаврову рассказали об этом, он пошутил: «Наверное с туалетом перепутал».