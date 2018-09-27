ЕС и НАТО захотели активизировать «миротворческую помощь» соседям

Евросоюз совместно с ОБСЕ и НАТО готов нарастить усилия в сфере миротворчества, чтобы помогать в разрешении кризисов в соседних странах, заявил глава Евросовета Дональд Туск на Генассамблее ООН.

«Мы должны обеспечить ООН средствами для полного выполнения организацией своего мандата. Необходимо больше единства и коллективного действия в борьбе с конфликтами, терроризмом, массовым исходом населения, что мы видели на примерах Венесуэлы, Сирии, Мьянмы и в других местах», – передает его слова РИА «Новости».

Туск отметил, что для этого ЕС «твердо поддерживает» реформу ООН и готов взять на себя «большую ответственность в вопросах безопасности». Он добавил, что Евросоюз начал широкомасштабное сотрудничество между военными.

«Мы готовы активизировать помощь нашим соседям в рамках миссий по урегулированию кризисов, наращиванию потенциала и поддержанию мира в сотрудничестве с другими, включая НАТО, Африканский Союз и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», – подчеркнул Туск.

Напомним, в последнее время ведутся разговоры о введении миротворцев в Донбасс. Утверждалось, что в этом могут поучаствовать страны ЕС.