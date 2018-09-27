Грибаускайте выступила с обвинениями в адрес Совбеза ООН

Президент Литвы Даля Грибаускайте с трибуны Генассамблеи ООН заявила, что Совбез ООН не сыграл значимую роль в разрешении крупных кризисов последних десятилетий, в том числе на Украине и в Сирии.

«Мы не можем позволить, чтобы поддерживающие национализм и разобщенность голоса одерживали верх над диалогом и сотрудничеством. Если мы хотим решить основные проблемы, у нас нет другой альтернативы, кроме совместной работы… Мы – ООН, поэтому мы должны взять на себя ответственность за наше будущее и предоставить ООН возможность действовать», – передает ее слова РИА «Новости».

Грибаускайте добавила, что международные организации создавались для сохранения политической независимости и территориальной целостности, однако в тот момент, когда мир оказался «перед лицом кризиса», эти институты «не смогли действовать и были безучастными наблюдателями».

Она также выразила надежду на то, что международные институты, в том числе ООН, достаточно сильны для выступления против «агрессии и попрания международных правил».

«Мы замечаем, что мир расколот и институты раскалываются, вместо того, чтобы укрывать нас от применения силы и экономических потрясений», – подчеркнула она.

По ее мнению, в любом крупном кризисе в последние десять лет – от Сирии до Украины, от Мьянмы до Йемена – СБ ООН «не был способен сыграть значимую роль из-за неспособности государств быть выше своих национальных интересов и обструктивного применения права вето». Грибаускайте заявила, что международные организации оказались беспомощны перед диктаторами, которые «проводят ядерные гонки и применяют химическое оружие в отношении гражданских лиц в своих городах».

«В то время как буря надвигается на глобальную экономику, всемирную торговую организацию разбил паралич», – сказал Грибаускайте.

Во вторник за реформирование СБ ООН с трибуны Генассамблеи высказывался также президент Франции Эммануэль Макрон.