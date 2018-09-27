Кремль прокомментировал новые украинские санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия еще не сформулировала ответные меры после введения Украиной санкций против российских компаний.

«Здесь и сейчас я не могу вам точно сказать, пока каких-либо мер ответных не сформулировано. Но я еще раз только могу вам сказать, что, безусловно, мы исходим из принципов взаимности, это раз. И мы исходим из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют нашим интересам», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В четверг минэкономики Украины и Совет национальной безопасности и обороны ввели санкции против российских компаний «РЖД Логистика», «Промкомплекспласт», «Газгольдер», которые сотрудничали с предприятиями ДНР и ЛНР.

На прошлой неделе Киевом были введены санкции против 35 российских издательств.