Федеральная счетная палата Германии выразила сомнение в том, что на деньги налогоплательщиков необходимо пожизненно содержать бывших канцлеров.

По немецким законам бывшие канцлеры получают до конца жизни личного водителя и офисы с обслуживающими его сотрудниками. Федеральная палата считает, что бывшие политики злоупотребляют этим с целью обогащения, пишет DW со ссылкой на Bild.

По мнению издания, экс-канцлеры часто выходят за рамки дозволенного, используя полученные помещения и персонал в том числе «для получения дополнительного дохода» и лоббирования интересов определенных групп.

Отмечается, что такой «комплекс услуг» для бывших канцлеров обходится налогоплательщикам ФРГ в сотни тысяч евро каждый год.

Единственным экс-канцлером Германии в настоящее время остается Герхард Шрёдер. В материале сообщается, что в Германии он постоянно подвергается критике за дружбу с президентом России Владимиром Путиным и работу в интересах российского государства. В 2017 году Шрёдер был избран главой совета директоров Роснефти, а в 2018 году его переизбрали.