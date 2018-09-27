Песков отказался называть fake news проблемой только российских СМИ

Распространение ложных новостей – это серьезное «заболевание» медиа во всем мире, и обвинять в этом СМИ только одной страны неправильно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«СМИ не могут быть сами по себе fake news. СМИ распространяют ложную информацию, ложные новости. К сожалению, распространение ложной новости – это очень серьезное заболевание современных средств массовой информации. Эта проблема, которая свойственна, наверно, средствам массовой информации во всем мире», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что эта проблема заслуживает общего внимания, и ассоциировать все СМИ одной страны с теми, которые дают лживую информацию, «было бы неправильным».

«Мы не согласны с такой точкой зрения», – добавил Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что «Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании», основанной на fake news. Кроме того, он прокричал слова fake news в адрес российских журналистов, которые попытались задать ему вопрос о миротворцах в Донбассе.