Захарова раскритиковала систему безопасности в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала организацию движения дипломатов и сотрудников ООН на Манхеттене, она связала это с системой безопасности организации.

«Манхеттен. Сотрудники и дипломаты не могут попасть в ООН, сотни человек заблокированы – так организовано движение в этот раз. Американские официальные лица ездят по городу в умопомрачительных кортежах с автоматчиками. Как утверждают стоящие со мной американцы, это охрана главы Госдепа. Все время вспоминаю слова Обамы, которые он произнес как раз в ООН несколько лет назад: мир стал безопаснее. Так и хочется уточнить: для тех, у кого больше оружия?», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке превратилось в демонстрацию сплоченности России, Европейского союза и Китая против Соединенных Штатов.

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