Калягин огорчился увольнению чиновника Минкультуры после его критики

Глава Союза театральных деятелей (СТД) Александр Калягин заявил, что огорчен «неадекватной реакцией» на его критику плана по проведению Года театра, подготовленного Минкультуры.

«Я выступил с непониманием того, как было подготовлено заседание оргкомитета. Дело в том, что окончательный вариант проекта для обсуждения подготовки и проведения Года театра я и все члены оргкомитета получили буквально за пять минут до заседания, не успев с ним как следует познакомиться. А там были позиции, которые требовали дополнительного согласования. А мы просили Минкультуры прислать нам план заранее. Вот об этом я и говорил», – сказал Калягин, передает РИА «Новости».

По словам руководителя СТД, это не было выпадом против руководителя департамента господдержки искусства и народного творчества министерства Андрея Малышева, а также министра культуры. «Я огорчен такой неадекватной реакцией на мое выступление», – подчеркнул Калягин.

Он добавил, что в процессе подготовки проекта действительно неоднократно встречался с Малышевым и обсуждал проект.

Также Калягина удивило высказывание о том, что СТД препятствует театральным реформам – например, изменению системы управления театром в части разделения полномочий худрука и директора.

«Но ведь именно СТД был инициатором того, чтобы театром управляли худрук и директор с разделением полномочий, и это предложение было высказано на совете по театру, которое состоялось в Большом театре весной», – напомнил он.

Между тем, министр культуры Владимир Мединский выразил сожаление в связи с уходом Малышева с поста руководителя департамента.

«Я очень расстроен в связи с заявлением Андрея Малышева», – отметил Мединский.

Во вторник на заседании Оргкомитета по проведению Года театра Калягин выступил c критикой плана, подготовленного Минкультуры. На следующий день Малышев написал заявление об уходе со своего поста в Минкультуры. Позднее чиновник назвал причиной своего ухода с поста главы департамента тезис Калягина о том, что план сырой, недоработанный и с ним не обсуждался.