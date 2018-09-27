Отец премьера Польши высказался против американской базы

Старейший депутат польского Сейма, отец премьер-министра страны Корнель Моравецкий заявил, что в размещении на территории его страны американской военной базы нет необходимости.

«Я не вижу необходимости, потому что это как бы подготовка нас к войне», – сказал Моравецкий в эфире радиостанции RMF FM. По его словам, Варшава старается «поправить» отношения с Россией, «наполнить уклад восточной политики позитивным контекстом», а не искать ссоры, передает ТАСС.

«Я бы предпочел, чтобы польские деньги тратили на польскую армию, польских солдат, нежели на американских», – добавил он.

Моравецкий также отметил, что размещение американских военных на территории Польши нарушит договоренность, согласно которой натовские войска не должны размещаться на территории бывших стран Варшавского договора.

Напомним, президент США Дональд Трамп после переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявлял, что Варшава предложила за размещение американской военной базы на своей территории «гораздо больше» 2 млрд долларов. После этого Пентагон приступил к проработке размещения постоянной базы США в Польше.

В Москве заявили, что создание военной базы США в Польше потребует от России военно-технических мер предосторожности.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о возможных последствиях размещения постоянной американской военной базы в Польше для России.