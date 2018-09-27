Суд Индии легализовал измены

Верховный суд Индии признал неконституционным закон, по которому супружеская измена являлась преступлением.

Уголовный кодекс Индии признает виновным в совершении измены «любого, кто вступил в половой контакт с замужней женщиной без согласия ее мужа и без насильственных действий», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал ABP Live.

«Равенство – это определяющий принцип системы. Муж не является хозяином своей жены», – решили судьи, отметив, что закон ущемляет конституционные права женщин.

По мнению Верховного суда, супружеская измена может стать основанием для расторжения брака, но не может являться уголовно-наказуемым деянием.

В 2012 году глава рабочей группы Совета по правам человека ООН по вопросам дискриминации женщин Камала Чандракирана призывала руководство исламских стран отменить наказания за супружескую измену.