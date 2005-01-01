Познер объяснил поддержку изменений в пенсионной системе

По словам журналиста Владимира Познера, он однозначно поддерживает повышение пенсионного возраста: россияне стали лучше жить, к тому же люди в 60 лет весьма дееспособны.

«Я понимаю, что вообще сегодня в мире делать так, чтобы женщина могла уйти на пенсию в 55 лет, а мужчина в 60, – это чрезвычайно странно. В это время. Слава богу, в наше время люди в таком возрасте весьма еще дееспособны. Это с одной стороны. С другой стороны, люди стали жить лучше. Это очень хорошо. Но для того, чтобы их поддержать, нужно много денег», – сообщил Познер в эфире RTVI.

По его словам, в России нужен очень мощный пенсионный фонд.

«Для этого должно быть очень много людей, которые работают и платят налоги. Во всех странах такого количества людей нет. В России, в частности, мы попадаем во времена определенной ямы в смысле рождаемости. Работающих меньше, а стареющих людей – больше. И просто физически невозможно обеспечивать пенсии в таком возрасте», – объяснил Познер, добавив, что считает нерачительным отпускать людей на пенсию в таком возрасте.

Заявления о том, что сначала надо выстроить систему здравоохранения, а уже потом лишать людей 55–60 лет пенсии, Познер назвал несостоятельными:

«Это даже не аргумент. Потому что а что значит сделать вот эту вот систему здравоохранения, что имеется в виду? Это общие слова. Я хорошо знаю положение с медициной в России. Конечно, там еще много не так. Ну и что? Мы будем ждать? А когда будет так? И кто решит, что теперь это хорошо? И что, собственно, какие пункты должны быть выполнены? Это все болтовня», – ответил журналист.

Познер выразил надежду, что деньги, полученные от изменений в пенсионной системе, будут использованы на улучшение системы здравоохранения и на другие необходимые вещи.

В минувшую среду Госдума одобрила во втором чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. Ранее утром депутаты единогласно приняли поправки президента России к пенсионному законодательству, которые устанавливают более мягкие правила выхода на пенсию мужчин и женщин по сравнению с предложениями кабмина.