Айсен Николаев вступил в должность главы Якутии

Айсен Николаев официально вступил в должность главы Якутии в день государственности республики. Принеся присягу, Николаев заявил, что у якутян есть «огромное ожидание перемен», и сказал, каким будет его первый указ.

Председатель ЦИК Якутии Алексей Ефимов озвучил результаты выборов главы республики, признав их состоявшимися. Первый президент республики Михаил Николаев передал символ главы республики избранному главе.

Николаев принес присягу на обоих государственных языках: «Клянусь своей честью и достоинством, что буду добросовестно исполнять обязанности главы Республики Саха (Якутия), соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, Конституцию и законы Республики Саха (Якутия), защищать государственный национальный статус республики и интересы ее многонационального народа», – цитирует его ТАСС.

В обращении к жителям региона он поблагодарил за оказанную поддержку и доверие. «Якутия всегда была и будет оставаться форпостом на северо-востоке Евразии. На нас в полной мере лежит ответственность за то, чтобы современная Россия развивалась, опираясь на огромный потенциал нашей республики. Якутия должна быть в авангарде освоения российской Арктики, национальной программы развития Дальнего Востока», – отметил он.

«За прошедшие четыре месяца я объездил всю республику, встретился с тысячью якутян и повсюду вижу огромное ожидание перемен. Импульс перемен задан сегодня новой стратегией развития страны», – приводит слова Николаева «Интерфакс».

Сейчас перед региональным правительством стоят задачи масштабного обновления экономики, развитие индустрии. «Ключевым вопросом в развитии республики должно стать строительство моста через Лену. Мы приложим силы, чтобы эта мечта многих поколений якутян осуществилась», – сказал Николаев.

По его словам, первым указом, который он подпишет после вступления в должность, станет указ об экологическом благополучии Якутии. Он определит меры по сохранению окружающей среды, чистоты лесов и рек республики, снижению ущерба экологии от деятельности промышленных предприятий, созданию безопасной и комфортной среды в населенных пунктах республики и формированию экологической культуры общества.

«Нужно показать новую культуру и философию отношения к природе. Найти баланс между технологическим развитием и сохранением окружающей среды для будущих поколений», – подчеркнул Николаев.

Николаева поздравил с вступлением в должность вице-премьер – полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «На выборах люди оказали вам большую поддержку. У вас один из лучших результатов выборов в Российской Федерации. Это говорит о том, что люди верят в вас, доверяют и уважают вас. Доверие людей и есть та сила, с помощью которой можно изменять жизнь республики», – сказал Трутнев.

В торжественной церемонии, прошедшей в Театре оперы и балета, также приняли участие народные депутаты Госсобрания (Ил Тумэн), члены правительства республики, представители судов Якутии и приглашенные почетные гости.

Николаев перед вступлением в должность главы Якутии прошел традиционный якутский обряд благословения – алгыс, церемония состоялась в местности Ус Хатын.

Выдвинутый «Единой Россией» Николаев набрал 71,41% голосов избирателей в ходе досрочных выборов главы региона, которые состоялись в единый день голосования 9 сентября. 28 мая Николаев, занимавший ранее пост мэра Якутска, был назначен врио главы республики после отставки предыдущего руководителя региона Егора Борисова.