Орлов вступил в должность губернатора Амурской области

Василий Орлов, победивший на выборах губернатора Амурской области, в четверг вступил в должность главы региона.

Орлов поблагодарил проголосовавших земляков, свою команду, семью, передает ТАСС.

«У нас впереди большие планы, надеюсь, все получится», – добавил он.

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поздравил Орлова с инаугурацией, отметив, что «главное содержание» в работе губернатора – «не власть, а ответственность перед людьми, которые отдали голоса».

Он отметил важность реализации проектов – второй очереди космодрома, Амурского ГПЗ, других – для создания лучших условий в регионе.

Напомним, Орлов, который являлся врио главы Амурской области и кандидатом от «Единой России», получил на выборах 9 сентября 55,60% голосов.