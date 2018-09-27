Названы сроки окончания модернизации комплекса «Пион»

Завод «Уралтрансмаш» завершит модернизацию артиллерийского комплекса «Пион» и миномета «Тюльпан» к 2019 и 2020 годам соответственно.

«Пион» получит новую коробку передач, механизм распределения и агрегат энергообеспечения машины в рамках программы импортозамещения, передает РИА «Новости» со ссылкой на корпорацию «Уралвагонзавод» (в нее входит «Уралтрансмаш»).

Также, по данным корпорации, будет проведен капитальный ремонт аппаратуры внутренней связи, радиостанции, приборного комплекса системы противоатомной защиты и приборов наблюдения. Кроме того, будет проведена модернизация аппаратуры приема и обработки данных.

«Тюльпаны» оснастят новыми приборами наблюдения, радиостанцией, аппаратурой внешней связи и приборным комплексом системы противоатомной защиты. Они получат дополнительное вооружение.

Ранее о модернизации 240-мм миномета 2С4 «Тюльпан» и 203-мм гаубице 2С7 «Пион» писало американское издание National Interest.

Напомним, «Тюльпаны» и «Пионы» активно использовались в ходе конфликта в Донбассе.