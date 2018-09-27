Лавров передал Мадуро привет от Путина, а Гутеррешу – сочинения Примакова

Глава МИД России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

На полях Генассамблеи ООН Лавров побеседовал с Мадуро, заявив, что Россия «всегда открыта для сотрудничества с нашими венесуэльскими друзьями».

«Президент Владимир Путин передает наилучшие пожелания и привет», – приводит ТАСС слова министра.

В здании секретариата ООН прошла торжественная церемония, на которой Лавров передал Гутеррешу 10 томов сочинений Евгения Примакова, передает РИА «Новости».

Как сказал действующий глава МИД России, Примаков «был российским министром иностранных дел, премьер-министром, директором Службы внешней разведки, членом Российской академии наук» и «одним из учителей» самого Лаврова в МИДе. Лавров выразил надежду, что «книги найдут свое место в библиотеке ООН».

Гутерреш отметил, что встречался с Примаковым и «помнит его очень хорошо».

Евгений Примаков скончался в 2015 году. С января 1996 года по сентябрь 1998 года Примаков был министром иностранных дел России, с сентября 1998 года по май 1999 года – председателем правительства страны.