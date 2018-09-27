Москва захотела увидеть от Вашингтона большую поддержку

Россия хотела бы видеть со стороны США «намного большую» поддержку инициатив по нераспространению оружия массового уничтожения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что «и по Идлибу, и по Сирии в целом, и по оружию массового уничтожения» прошло «время рукопожатий», нужно «совместно работать», передает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Захарова напомнила, что Москва уже указывала на «наличие у террористических организаций и экстремистских элементов ядерных технологий». Россия по этому вопросу хотела бы «намного больше взаимодействовать» и с США, и с «остальными членами международного сообщества», но не находит у партнеров поддержки.

Россия неоднократно обращалась к партнерам с предложениями по вопросам нераспространения.

«Видим ли мы такое же отношение со стороны Соединенных Штатов? Хотелось бы намного большего», – заявила Захарова.

Напомним, во время выступления на заседании Совета безопасности ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о деградации обстановки в Организации по запрещению химического оружия.