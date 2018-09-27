Следователи передали в суд дело бывшего мурманского вице-губернатора

Дело в отношении бывшего замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко и его подчиненных, обвиняемых в крупных должностных злоупотреблениях, передано в Октябрьский районный суд Мурманска.

О передаче дела Бабенко и его подчиненных в суд сообщил в четверг источник ТАСС в суде. Фигурантами дела, кроме Бабенко, стали: бывшие заместители руководителя аппарата правительства области Эдуард Никрашевский и Сергей Келлер, экс-заместитель начальника управления по обеспечению деятельности регионального правительства Георгий Благодельский.

Дело рассматривается по ч.3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия»). Изначально оно было возбуждено по статье 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере».

Бабенко задержали год назад сотрудники ФСБ. К этому моменту он покинул пост заместителя губернатора по собственному желанию.

Дело касается хищения средств, выделенных на нужды регионального правительства. О нарушениях стало известно летом прошлого года, когда были задержаны Никрашевский и Благодельский.

Бабенко занимал должность замгубернатора в 2016-2017 годах, до этого возглавлял аппарат областного правительства.