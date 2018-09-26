Порошенко получил от Волкера декларацию о непризнании Крыма

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер на полях ГА ООН передал президенту Украины Петру Порошенко символическую копию декларации госсекретаря Майка Помпео о непризнании Вашингтоном Крыма российским, сообщает администрация украинского президента.

«Спецпредставитель вручил символическую печатную копию декларации государственного секретаря США Майка Помпео от 25 июля 2018 года, в которой четко и недвусмысленно зафиксирована позиция Соединенных Штатов Америки относительно непризнания незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма», – говорится в сообщении на сайте администрации президента Украины.

Волкер заявил, что в декларации четко указано, что США не признают сейчас и никогда не признают «русскую аннексию Крыма».

Волкер добавил, что по духу и букве декларация похожа на аналогичную декларацию, которую в 1940 году принял и.о. госсекретаря США Самнер Веллес о непризнании Соединенными Штатами «советской оккупации» балтийских стран.

Напомним, Госдепартамент США в июле принял «Крымскую декларацию», в которой непризнание Крыма российским заявлено в качестве официальной политики США.