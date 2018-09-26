Украина согласовала с США и ЕС резолюцию о миссии ООН в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Генассамблеи ООН заявил о согласовании с США, Францией и Германий резолюции о введении миссии ООН в Донбасс.

Резолюция была подготовлена при участии всех стран, участвующих в согласовании, пишет ТАСС.

«Резолюция подготовлена очень давно, у нас есть договоренность с друзьями – США, Францией и Германией. Мы внесем совместную резолюцию, это будет резолюция от всех нас», – сказал Климкин, не уточняя даты внесения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко назвал миротворческую миссию в Донбассе проверкой ООН на способность «действовать в сложной конфликтной ситуации». Согласно планам Киева, разработанный «тайный план» должен полностью демонтировать всю структуру ДНР и ЛНР.