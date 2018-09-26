Лавров рассказал, чем опасен выход США из ядерной сделки с Ираном

США, выйдя из иранской ядерной сделки, создали серьезную угрозу режиму нераспространения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на Совете безопасности ООН.

«Односторонний выход Соединенных Штатов из этого документа создает серьезную угрозу для режима нераспространения, тем более, как многие до меня здесь подчеркивали, Тегеран четко следует взятым на себя в рамках СВПД обязательствам. И это регулярно подтверждается МАГАТЭ», – передает его слова РИА «Новости».

Он заявил, что Россия убеждена в том, что СВПД необходимо сохранить, и Россия сейчас работает над этим с Ираном, Китаем и ЕС.

«В противном случае мы можем столкнуться с ростом напряженности на всем Ближнем Востоке, чреватым рисками для региональной стабильности и режима нераспространения», – сказал Лавров.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва и партнеры активно готовят условия для работы с Ираном после усиления санкций со стороны США.