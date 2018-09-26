В МИД заявили о продолжении инсценировки химатак в Сирии

Замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что «Белые каски» продолжают инсценировать в Сирии химические атаки.

«У нас есть доказательства, что боевики в Идлибе при помощи псевдогуманитарных сообщников террористов из «Белых касок» продолжают подготовку постановочных акций по инсценировке применения химического орудия», – сказал Вершинин.

Он обратил внимание на то, что Россия «вновь и вновь обращает внимание международного сообщества положить конец этим опасным провокациям», – пишет РИА «Новости».

Ранее в сети появилось видео подготовки инсценированной химатаки в Идлибе. Постпред России в ООН Василий Небензя утверждал, что «Белые каски» продолжают готовить провокацию в Сирии.