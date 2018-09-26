Столтенберг заявил о нелюбви России к НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не любит» Североатлантический альянс и сочтет успехом разделение союзников.

«Думаю, Россия не любит НАТО. Конечно, они не согласны с нами, такая позиция…, и они сочли бы большим успехом, если бы смогли разделить нас», – передает слова Столтенберга РИА «Новости».

Он заявил, что видит некоторые разногласия между союзниками и не «инициированные Россией», а в силу различных причин. По его словам, разные мнения у 29 независимых государств всегда возможны, однако ведение дискуссий говорит «скорее о силе, чем о слабости».

Столтенберг выразил мнение, что любые разногласия можно преодолеть, если союзники будут объединяться вокруг главной задачи НАТО – обеспечения коллективной обороны.

17 сентября Столтенберг также заявил, что среди членов альянса нет единой позиции по многим вопросам, «и так было на протяжении десятилетий, начиная с Суэцкого кризиса».