Эксперт назвал причину обострения территориального спора в Ингушетии

Старший научный сотрудник РАНХиГС Константин Казенин заявил корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, что ситуация в Ингушетии во многом подогревается многочисленными оппонентами главы республики Юнус-Бека Евкурова.

По мнению Казенина, идущий на тему установления границы дискурс в Ингушетии в большей степени содержит претензии к властям Ингушетии, что они неправильно ведут себя в этом пограничном споре. Другая причина объясняется тем, что повседневная жизнь в Ингушетии в 1990-х и 2000-х сильно зависела от происходящего в Чечне.

«Нынешняя ситуация – это во многом вопрос о претензиях к Евкурову и желание некой самодостаточности региона, которой не было в 190-е - 2000-е и поэтому все темы, связанные со взаимоотношениями между властями двух соседних регионов воспринимаются в Ингушетии так остро», – пояснил Казенин.

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возникает периодически с начала 90-х годов. Две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году по решению Дудаева и главы Ингушетии Руслана Аушева Сунженский район, за исключением двух населенных пунктов – Серноводска и Ассиновской, отошли к Ингушетии.

В среду главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение о закреплении границы между республиками. До этого правоохранительные органы предупредили жителей Ингушетии об ответственности за участие в несанкционированных митингах.

Ранее появилась информация о планируемой передаче земли Чечне, которая вызвала недовольство местных жителей. Во вторник в Ингушетии прошла несанкционированная акция у здания администрации Сунженского района.