В кабмине рассказали, как показанное Путиным оружие повлияло на отношение к России

Новое оружие, представленное президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта, показало, что с Россией нужно считаться, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

«Что греха таить, российскую промышленность, оборонную промышленность, все наши достижения недооценивали во всем мире – все старое, ржавое, ракеты не летают, ничего не работает. Но этими работами продемонстрировано всему миру, что с Россией стоит считаться и считаться серьезно», – передает его слова РИА «Новости».

В марте Путин в ходе послания Федеральному Собранию рассказал и продемонстрировал новые российские системы вооружения: новейший ракетный комплекс «Сармат», гиперзвуковую систему «Кинжал» и систему «Авангард».

На прошлой неделе Путин поручил начать разработку новых видов вооружения.