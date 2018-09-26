Стало известно о госпитализации актрисы Галины Польских

Актриса Галина Польских была госпитализирована в одну из больниц Москвы с жалобами на боли в области сердца.

Медики приняли решение провести полное обследование организма 78-летней артистки; оно займет несколько дней, сообщает «Пятый канал».

Отмечается, что Польских и раньше жаловалась на сердце.

Галина Польских – народная артистка РСФСР. Известна по ролям в фильмах «Человек с бульвара Капуцинов», «Двуликий Янус», «Однокашники», «Невеста из Парижа», «Взрослые игры» и многим другим.