Минобороны Израиля продолжило обвинять Сирию в крушении Ил-20

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман снова заявил, что сирийская правительственная армия несет полную ответственность за крушение российского Ил-20 над Средиземным морем.

«Повторяю: полностью вся ответственность лежит на армии Асада», – сказал Либерман, передает ТАСС.

По его словам, контакты Израиля с российской стороной «продолжаются по закрытым каналам».

«Мы 200 раз за последние годы атаковали иранские объекты или «Хезболла» на территории Сирии, и ни один российский солдат не был даже поцарапан. Поэтому мы очень жестко выдерживаем все договоренности, все контакты, всю координацию, все точки взаимодействия с российской стороной. Странно, что в 201-й раз мы бы это нарушили», – заметил министр.

Либерман добавил, что Израиль всегда будет «защищать свои интересы». «Мы не можем с точки зрения нашей географии, топографии, размеров нашего государства позволить себе какие-либо компромиссы в вопросах нашей безопасности, и точка», – пояснил он.

Ранее Россия ответила отказом на предложение Израиля прислать политиков для урегулирования инцидента с Ил-20 и предпочла им делегацию военных.

Минобороны представило подробные данные о катастрофе российского Ил-20, подтвердив вину Израиля. Военное ведомство представило 3D-видео катастрофы Ил-20.

Военные Израиля настаивали на том, что истребители ВВС еврейского государства не прятались за российским самолетом, а в момент гибели Ил-20 самолеты якобы уже находились в израильском воздушном пространстве.