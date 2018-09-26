В банках России снизились запасы валюты

Запасы свободной валюты в российских банках в сентябре снизились, сообщают аналитики ITI Capital.

С апреля 2018 года «валютная подушка» банковской системы уменьшилась до 87 млрд долларов. Сокращаются и вклады – с апреля физлица забрали со счетов 5 млрд долларов, юрлица – еще 13 миллиардов, передает «Ридус».

Аналитики считают, что это отчасти может быть связано с сообщениями о возможном отказе России от доллара, а также с опасениями введения ограничений на операции в долларах для российских банков со стороны Вашингтона.

Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова заявила, что все это – вполне ожидаемая ситуация.

Так, зарубежные инвесторы «продают ценные бумаги российских компаний, которые они держали, и перекладываются в доллары». Однако американская валюта для них «не самоцель» – на них приобретаются «ценные бумаги в других юрисдикциях».

«Соответственно, эти доллары покидают Россию», – пояснила эксперт.

Опасения инвесторов также вызвало и то, что американские санкции могут быть распространены еще и на российский суверенный госдолг. Чтобы подстраховаться от такого варианта, вкладчики продают эти активы и переходят «на более безопасные рынки, например каких-то других развивающихся стран».

Главный аналитик Nordea Bank Денис Давыдов заявил: несмотря на то, что запасы свободной валюты в банковской системе России в данный момент втрое ниже прошлогоднего уровня, боязнь грядущего массового долларового голода сильно преувеличена.

«У банков есть такой «волшебный» инструмент, называемый валютным свопом или валютным РЕПО с регулятором. И если у участника рынка возникает дефицит валютной ликвидности, то он напрямую обращается в ЦБ и тот при соблюдении определенных условий кредитует этот банк», – сказал эксперт.

Кроме того, банки оказывают друг другу поддержку в виде межбанковских займов.

«Дело в том, что ЦБ точно не бросит на произвол судьбы какое-то число банков, причем не обязательно только из разряда системообразующих. Так что механизм взаимной поддержки банков работать не перестанет», – добавил Давыдов.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch дало прогноз по введению новых антироссийских санкций США. По мнению экспертов, Вашингтон не будет вводить санкции против российского госдолга и запрещать осуществление операций российскими банками в долларах.

Отметим, что российские власти уже разработали пакет мер на случай введения санкций в отношении госдолга.

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