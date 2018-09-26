Комплексы «Бук-М3» провели первые боевые стрельбы в ЗВО

Расчеты «Бук-М3» Западного военного округа закончили обучение и провели практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области, сообщили в пресс-службе округа.

«Боевые стрельбы проводились в ночных условиях с созданием сложной радиолокационной помеховой обстановки. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук М3» провели пуски по высотным скоростным целям, имитирующим налет оперативно- тактической авиации условного противника», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы округа.

Целями для «Бук-М3» стали крылатые ракеты, выпущенные на удалении более 100 км.

В ЗВО отмечают, что первые стрельбы прошли в штатном режиме, проверена работоспособность всех систем комплексов на разных высотах с разными типами целей.

В декабре 2017 года новый зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» поступил на вооружение в соединение в Курской области. После этого командиры, операторы-наводчики и механики-водители зенитно-ракетного соединения прошли обучение для допуска к стрельбам.

До этого концерн ВКО «Алмаз – Антей» начал поставки в войска нового цифрового ЗРК «Бук-М3», который кардинально превосходит по основным тактико-техническим характеристикам все существующие мобильные комплексы средней дальности.