Путин учел предложения Общественной палаты по пенсионным изменениям

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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязная фэнтези про Русь-Орду. При её конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...

Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

Эдуард Биров, журналист
Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
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      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

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        • Не верю

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          Путин учел предложения Общественной палаты по пенсионным изменениям

          26 сентября 2018, 11:54

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Почти все предложения Общественной палаты (ОП) по пенсионным изменениям были учтены президентом Владимиром Путиным, заявил секретарь организации Валерий Фадеев.

          Фадеев сообщил, что «практически все основные предложения», которые были выдвинуты ОП, учтены президентом, передает РАПСИ.

          «Это важно, что президент прислушивается к мнению общественности. Здесь и снижение планки пенсионного возраста для женщин. С самого начала мы говорили, что 63 года много и надо ровнять с повышением возраста для мужчин. Здесь и учет разных групп населения, разных профессий, сохранение льгот, – мы настаивали на этом. Льготы по выходу на пенсию для народов Севера, для тех, кто работает на вредном производстве, – их обязательно надо было оставить», – отметил секретарь ОП.

          Он добавил, что частично было учтено и предложение по постепенному введению изменений относительно возраста выхода на пенсию.

          Напомним, в среду Госдума единогласно приняла поправки Владимира Путина к пенсионным изменениям.

          Изначально правительство предлагало повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Процесс должен начаться с 2019 года. Эти предложения вызвали широкую общественно-политическую дискуссию.

          В итоге свое мнение о предлагаемых изменениях высказал президент Владимир Путин, который выступил 29 августа с прямым обращением к гражданам.

          Президент предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а с 2019 года повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза. Кроме того, Путин выдвинул идею введения льготного режима выхода на пенсию для многодетных матерей.

          Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.


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