Путин учел предложения Общественной палаты по пенсионным изменениям

Почти все предложения Общественной палаты (ОП) по пенсионным изменениям были учтены президентом Владимиром Путиным, заявил секретарь организации Валерий Фадеев.

Фадеев сообщил, что «практически все основные предложения», которые были выдвинуты ОП, учтены президентом, передает РАПСИ.

«Это важно, что президент прислушивается к мнению общественности. Здесь и снижение планки пенсионного возраста для женщин. С самого начала мы говорили, что 63 года много и надо ровнять с повышением возраста для мужчин. Здесь и учет разных групп населения, разных профессий, сохранение льгот, – мы настаивали на этом. Льготы по выходу на пенсию для народов Севера, для тех, кто работает на вредном производстве, – их обязательно надо было оставить», – отметил секретарь ОП.

Он добавил, что частично было учтено и предложение по постепенному введению изменений относительно возраста выхода на пенсию.

Напомним, в среду Госдума единогласно приняла поправки Владимира Путина к пенсионным изменениям.

Изначально правительство предлагало повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Процесс должен начаться с 2019 года. Эти предложения вызвали широкую общественно-политическую дискуссию.

В итоге свое мнение о предлагаемых изменениях высказал президент Владимир Путин, который выступил 29 августа с прямым обращением к гражданам.

Президент предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, а с 2019 года повысить пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза. Кроме того, Путин выдвинул идею введения льготного режима выхода на пенсию для многодетных матерей.

Накануне Госдума приняла в третьем, окончательном чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста.