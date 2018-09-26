Подозреваемого в насилии над девочкой нашли мертвым в автомобиле полиции

Житель Астраханской области, задержанный по подозрению в насилии над девочкой, найден мертвым, сообщает Следственный комитет.

18 сентября правоохранители задержали 46-летнего жителя Ахтубинского района по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста», передает РИА «Новости».

По версии следствия, 26 августа мужчина встретил ребенка на детской площадке около одного из жилых домов, после чего под предлогом угостить мороженым заманил девочку в квартиру своих знакомых, где совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Отмечается, что изначально пострадавшая указывала на трех подростков, портреты которых были составлены. Спустя некоторое время девочка сообщила, что преступление совершил взрослый мужчина, который запугал ее расправой.

Тело подозреваемого было обнаружено в конвойном автомобиле, который доставлял его на допрос. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Самарской области школьница отбилась от насильника ножом.