Опубликованы фото первых ударов Второй мировой

Альбом с ранее неизвестными фотографиями начала Второй мировой войны выставили на аукцион в Великобритании.

На снимках запечатлены первые орудийные залпы, произведенные рано утром 1 сентября 1939 года немецким эскадренным броненосцем «Шлезвиг-Гольштейн» по польской базе Вестерплатте в Данциге (ныне Гданьск), передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.

На фото видны последствия обстрела – горящий причал и разрушенные портовые сооружения Данцига.

These never-before-seen photos are believed to be the first shots of World War II. The Nazi SMS Schleswig-Holstein is seen firing on the Danzig harbor in Poland.



These photos go on auction tomorrow and are expected to be purchased for around $300. pic.twitter.com/Pp3OP8QsDH — Paul Sacca (@Paul_Sacca) 25 сентября 2018 г.

Эти фотографии в 1960-е годы попали в руки британского историка. Владелец не публиковал снимки.

Ожидаемая стоимость альбома – около 250 фунтов стерлингов (21,6 тыс. рублей).

Напомним, в августе Минобороны в честь 106-летия со дня образования ВВС опубликовало архивные документы о подвигах, совершенных советскими военными летчиками за время Великой Отечественной войны.