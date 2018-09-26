Лавров согласился с необходимостью изменений в системе миротворчества ООН

Москва поддерживает стремление совершенствовать миротворческую деятельность ООН, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, «некоторые изменения объективно назрели», но «базовые принципы должны оставаться незыблемыми». Он предостерег от «увлечения силовыми мандатами». Необходимо следить за четкостью и реалистичностью мандатов, уважать мнение как принимающей стороны, так и «поставщиков контингентов», сказал министр.

СБ и ГА ООН должны, по его словам, сохранить ключевая роль при определении миротворческой деятельности, передает ТАСС.

Лавров заявил, что декларация «О совместных обязательствах в области миротворчества» содержит недостатки, но «задает правильный вектор».

Россия выступает против акцента на «сотрудничестве с гражданским обществом и НПО в ущерб взаимодействию с принимающими правительствами» и попытки «поставить в центр мандатов» вопросы из области прав человека, поскольку данные проблемы должны решаться в профильных органах ООН.

Россия также обеспокоена тем, что в декларации «силовые действия» пытаются представить «в качестве какого-то чудодейственного средства в решении миротворческих задач».

Москва выступает против того, чтобы «выпячивать «особое значение» отдельных региональных организаций с неоднозначным миротворческим опытом».

Россия в итоге решила не возражать против консенсуса по принятию декларации при условии, что документ «не имеет прецедентного характера, а конкретные формы возможного практического применения ее положений должны стать предметом дальнейшего межправительственного согласования».