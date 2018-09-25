Роухани призвал США к переговорам в рамках ядерной сделки

Президент Ирана Хасан Роухани с трибуны Генассамблеи ООН призвал США вернуться за стол переговоров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по ядерной сделке, из которой Вашингтон вышел этой весной.

Он добавил, что переговоры о новом соглашении Ирана и США должны развивать СВПД и резолюцию Совбеза ООН 2231, а не откатывать переговоры к прошлому, передает РИА «Новости».

«Мы довольны тем, что международное сообщество согласилось с односторонним и незаконным выходом США из СВПД», – сказал он.

Также он призвал США прекратить санкции и угрозы, чтобы начать переговоры.

Кроме того, он раскритиковал действия США в международных организациях, передает ТАСС.

«Нынешняя администрация США хочет сделать так, чтобы все международные институты были неэффективными. Она действует вразрез с международными нормами», – сказал Роухани.

Он добавил, что Вашингтон даже «не скрывает планов свергнуть правительство Ирана».

Говоря о ситуации в Сирии, Роухани заявил, что разрешить конфликт там можно только через диалог между сторонами кризиса.

Напомним, лидер Ирана отказался встречаться с президентом США Дональдом Трампом во время 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. После этого американский президент написал в своем Twitter, что встречаться с Роухани он не планирует, и назвал президента Ирана очаровательным человеком.