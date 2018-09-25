Психолог: Надо переходить к другому принципу оценки учащихся

«В данном вопросе не нужно лукавить. Если мы отменяем отметки и вместо этого клеим звездочки и рисуем палочки, это не есть отмена отметок», – сказал газете ВЗГЛЯД психолог Александр Веракса, комментируя круглый стол в МГУ, посвященный оцениванию успешности младших школьников.

«Надо переходить к другому принципу оценки учащихся, одновременно осознавая все сложности этого перехода. Если вместо отметки приходит так называемый «компетентностный подход», то готовы ли родители, что вместо привычных баллов они получают развернутую обратную связь и дальше не всегда знают, что с ней делать? – задается вопросом Александр Веракса, заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ, который принял во вторник участие в работе круглого стола, посвященного оцениванию успешности учебной деятельности младших школьников. Круглый стол был организован этим факультетом.

«Готовы ли педагоги к тому, что будет перестроена вся система педагогического процесса? Ведь детей надо будет объединять не просто в классы, а по интересам, по типу проектной деятельности. Она, образно говоря, более энергозатратна для педагога. Да, она более эффективна, но энергозатратна и быстрее способствует профессиональному выгоранию» - считает психолог.

Возникнут и другие проблемы, так как надо будет и следующую ступень образования как-то реформировать, полагает Веракса.

«В Сингапурском университете был проведен эксперимент: все 7 тысяч первокурсников оказались в ситуации, когда они не получают отметок, - говорит Веракса. – Расчет был на то, что это будет способствовать их мягкому вхождению в процесс обучения. Но стресс у них увеличился, потому что они стали задаваться вопросом, а что дальше? Как меня будут оценивать потом, как меня будут оценивать работодатели, в конце концов? Работодатель, когда он берет мой диплом без отметок, что он должен из этого понять? Конечно, студенты – не младшеклассники, но принцип-то один и тот же. Если мы отменяем отметки, мы предлагаем альтернативную систему оценки, а она нередко ведет перестройку образовательного процесса, взаимодействия с родителями и работы педагога».

«Если уж переходить к принципу отмены оценок в начальной школе, то нужно менять всю школу. Поэтому вопрос отмены отметок дискуссионный, – заключает Веракса. – Главное, не отменить отметки, а то, что будет вместо них и как будет устроен образовательный процесс».

Другая участница круглого стола, заведующая Центром начального общего образования «Институт стратегии развития образования Российской академии образования», доктор педагогических наук Наталья Виноградова заявила, что система оценивания деятельности детей в школе должна способствовать их развитию, однако зачастую становится фактором дезадаптации (утраты человеком способности приспосабливаться к условиям социальной среды).

Стратегия и тактика контроля за поведением и развитием детей в начальной школе прописаны в методическом письме, разосланном Минобразования. Однако, по словам Виноградовой, многие учителя не знакомы с его содержанием, из-за чего и возникают проблемы.

«К сожалению, многие учителя не знают этого документа и не пользуются правилами, которые там представлены. Необходимо, чтобы оценочная система в России стала именно инструментом развития школьника», – цитирует ее ТАСС. Она подчеркнула, что оценивание деятельности детей младшего возраста не всегда может пойти им на пользу.

Напомним, тему целесообразности оценок в младших классах школы затронула министр просвещения Ольга Васильева, выступая в августе на V Общероссийском родительском собрании.

«У нас нет оценок в первом классе, и мне кажется, что у малышей не должно быть оценок», – сказала она, при этом подчеркнув, что в средней и старшей школе отметки все же нужны. Васильева подчеркнула, что эту инициативу еще надо обсуждать на уровне экспертного сообщества. Так началась дискуссия на данную тему.