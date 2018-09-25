Азербайджан пригрозил уничтожать армянские самолеты над Карабахом

Минобороны Азербайджана выпустило официальное заявление в ответ на учения ВС Армении в Нагорном Карабахе.

«Военно-политическое руководство Армении прибегает к очередным провокационным действиям, направленным на обострение ситуации на линии противостояния войск. Распространяемая противником информация о проведении на оккупированных территориях Азербайджана учебных полетов с привлечением военной авиации является наглядным тому доказательством», – говорится в сообщении минобороны Азербайджана.

В ведомстве заявили, что любое воздушное судно Армении, которое совершит попытку приблизиться к передовым позициям подразделений азербайджанской армии, «будет немедленно нейтрализовано».

«Вся ответственность за возможные потери будет ложиться на военно-политическое руководство Армении», – заключили в министерстве.

13 сентября ВС Армении в ходе командно-штабных учений «Шант-2018» отработали сценарий, при котором Нацсобрание страны принимает решение об объявлении войны Азербайджану. По сценарию учений, Армения возвратила «условно утраченные территории» Нагорного Карабаха. После этого Азербайджан анонсировал широкомасштабных оперативно-тактические учения с участием различных видов и родов войск.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал условие урегулирования конфликта в Карабахе.