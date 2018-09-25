Назван профицит федерального бюджета России в 2019 году

Профицит федерального бюджета России в 2019 году составит 1,932 трлн рублей, следует из опубликованного во вторник Минфином проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В 2020 году профицит бюджета ожидается на уровне в 1,22 трлн рублей, в 2021 году – 0,95 трлн рублей, передает ТАСС.

Расходы федерального бюджета в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020 году – 18,994 трлн рублей, а в 2021 году – 20,026 трлн рублей. Доходы федерального бюджета заложены на уровне в 19,969 трлн рублей, 20,219 трлн рублей, и 20,978 трлн рублей в 2019, 2020 и 2021 годы соответственно.

В законе о бюджете на 2018 год запланирован дефицит на уровне 1,3% ВВП. В ходе весенних поправок закона о бюджете на 2018 год, Минфин скорректировал свою оценку на профицит в 0,5% ВВП. Однако, по оценке первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, в текущем году бюджет будет исполнен с профицитом около 2% ВВП и показатель в законе о бюджете может быть скорректирован в сторону увеличения в ходе рассмотрения поправок в бюджет осенью.

Последний раз федеральный бюджет России был исполнен с профицитом в 2011 году, тогда показатель составил 0,8% ВВП или 442 млрд рублей. 2013 год был исполнен с дефицитом в 0,5% ВВП. Дефицит планомерно рос и достиг максимума в 2016 году – 3,5% ВВП. Уже в 2017 году Минфину удалось сократить дефицит федерального бюджета до 1,5% ВВП.

Верхний предел государственного внутреннего долга на 1 января 2020 года составит 11,612 трлн рублей. По итогам 2020 года внутренний госдолг не превысит 13,5 трлн рублей, 2021 года – 15,176 трлн рублей, говорится в материалах законопроекта.

В бюджете России на текущий год предусмотрен верхний предел государственного внутреннего долга на уровне в 10,58 трлн рублей.

Предельный объем Фонда развития на 2019 год составит 436,9 млрд рублей, на 2020 год – 582,79 млрд рублей, на 2021 год – 612,9 млрд рублей.

Минфин планирует разместить в 2019 году облигации федерального займа (ОФЗ) на сумму 1,705 трлн рублей. При этом объем размещения ОФЗ в 2020 году составит 1,8 трлн рублей, а в 2021 году – 1,578 трлн рублей.

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение ОФЗ, в 2019 году составит 720,2 млрд рублей, в 2020 году – 579,6 млрд рублей, в 2021 году – 984,8 млрд рублей.

Ранее Минфин планировал занять на рынке большие объемы, так в проекте бюджета до его внесения в правительство планировались внутренние займы в 2019 году на уровне 2,47 трлн рублей, в 2020 году – 2,421 трлн рублей, в 2021 году – 2,606 трлн рублей. При этом объем бюджетных ассигнований, направляемых на погашение ОФЗ, в 2019 году планировался в 720,2 млрд рублей, в 2020 году – 579,7 млрд рублей, в 2021 году – 984,5 млрд рублей.

Объем заимствований на внешнем рынке не изменился и планируется на уровне 3 млрд долларов ежегодно.