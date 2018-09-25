Антонов заявил об отсутствии эффекта от «позитивного тона» встречи Путина и Трампа

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что «позитивные тон и настроение» во время переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки пока не привели к конкретным проектам.

«Позитивные тон и настроение в ходе переговоров наших президентов, к сожалению, пока не конвертировались в конкретные проекты, но мы подтверждаем готовность к равноправному и взаимовыгодному диалогу с США. Подчеркну, что от его состояния зависят не только двусторонние отношения, но и международная безопасность», – сказал Антонов на «Всемирном конгрессе русской прессы» в Бруклине.

Он сообщил, что во время встречи Путин предложил Трампу определенный комплекс мер для выхода из сложившейся между Россией и США ситуации. Российский президент отметил важность сотрудничества в урегулировании кризисных ситуаций в разных регионах мира, в обеспечении кибербезопасности, обратил внимание на необходимость воссоздания рабочей группы по антитерроризму, а также развития взаимной торговли и инвестиций.

Антонов отметил, что санкции не являются политикой и не смогут повлиять на внешнеполитический курс России, как не смогут и остановить развитие, передает РИА «Новости».

Саммит России и США прошел 16 июля 2018 года в Хельсинки. Президенты двух стран беседовали как один на один, так и расширенным составом, после чего заявили о стремлении улучшать отношения между державами. Результаты встречи вызвали резкую негативную реакцию в Вашингтоне.