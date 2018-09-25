Народный фронт запустил конкурс для журналистов

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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 17:58  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Зачем Украине военно-морская база в Азовском море

Новая военно-морская база станет лишним доказательством невозможности Украины стать морской державойФото: bmtport.com.ua
Украина создает военно-морскую базу на берегу Азовского моря – в Бердянске. За основу базы взяты местные торговые порты, а первым корабельным пополнением стали полувековые буксир «Корец» и корабль управления «Донбасс». Американские аналитики уверены: в случае конфликта с Россией украинская база ВМС будет уничтожена за считанные минуты. Каково реальное назначение строящегося военного объекта в Бердянске? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...
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Места тут заколдованные

Елена Кондратьева, журналист
Новоизбранный губернатор рассказывает мне, как Москва дважды отправляла к нему психолога, чтобы честный русский коммунист победил в Курске евреев. Ну и дальше по кочкам: «освобождение России», Березовский, «я русский человек»… Подробности...

Как «барыня» превратилась в «старушку-процентщицу»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если не слушать собственных граждан – то никакой Кремль не поможет, особенно если не хочет. А зачем Кремлю тратиться на спасение таких губернаторов, они как-то не думают. Не думают, не слышат, не чувствуют. Даже когда горит кожаное кресло, купленное на деньги налогоплательщиков. Подробности...
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        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

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          Народный фронт запустил конкурс для журналистов

          25 сентября 2018, 17:04

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России начали прием конкурсных работ пятого Всероссийского конкурса для региональных журналистов, работы будут принимать до 15 ноября 2018 года.

          В конкурсе рассматривают работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, посты в социальных сетях. В нем могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, и блогеры, создающие уникальный контент, сообщается в релизе ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

          Сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что в этом году журналистские работы должны соответствовать одному или нескольким из 12 направлений нового «майского суперуказа» президента Владимира Путина. Темы затрагивают самые чувствительные стороны жизни людей – демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология.

          «Главная задача СМИ – отражать темы и проблемы, которые волнуют простых граждан, и таким способом влиять на ситуацию, заставлять ее меняться. Мы стремимся поддержать журналистов, чьи материалы вызывают широкий общественный резонанс и заставляют чиновников проснуться и принять действенные меры», – отметила Тимофеева.

          Она добавила, что конкурс ОНФ и СЖР является возможностью выделить и поддержать людей, которые «не побоялись независимо и беспристрастно показать сложности в ключевых сферах жизни – от ЖКХ до образования и экологии, от состояния дорог до занятости людей».

          «На конкурс принимаются и положительные примеры, сюжеты о том, как люди добиваются прорыва в той или иной сфере. Ведь исполнение указа и поручений президента – это сложные задачи. Они должны выполняться на местах, в регионах, городах и селах, изменения должен почувствовать каждый. И роль журналистов здесь трудно переоценить – вы, коллеги, помогаете заострить внимание на главном, что действительно волнует людей», – отметила Тимофеева.

          По ее словам, ежегодный конкурс ОНФ «Правда и справедливость» является крупнейшим в стране профессиональным конкурсом для региональных журналистов – по географии участников (представлены все 85 субъектов России) и по числу поступающих заявок.

          «Количество конкурсных работ с каждым годом постоянно растет. И если в 2014 г. их было 1,5 тыс., то в 2017 году – уже 5,5 тыс. работ от журналистов, которые представляли более 1,2 тыс. региональных СМИ – газеты, региональные информагентства, телеканалы и радиостанции и еще более чем 120 блогеров. На этот раз мы ждем не меньшее число заявок», – отметила Ольга Тимофеева.

          В этом году ОНФ проводит конкурс при сотрудничестве с Союзом журналистов России. Глава СЖР Владимир Соловьев напомнил, что в рамках прошлого конкурса «Правда и справедливость» при сотрудничестве с Союзом журналистов была организована номинация «Почему я иду на выборы», лауреатами которой стали 100 представителей журналистского сообщества.

          «Союз журналистов России является давним партнером Общероссийского народного фронта. В этом году представители Союза журналистов России будут участвовать в оценке всех работ, которые будут присылать региональные журналисты. Я уверен, что этот конкурс – прекрасная площадка, которая позволяет привлечь больше внимания к острым социальным проблемам в регионах, которые освещают местные журналисты», – заявил Соловьев.

          Он отметил, что У СЖР и ОНФ есть точки соприкосновения, так как «Народный фронт всегда на стороне журналистов», который последовательно отстаивает их права.

          Председатель общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев сообщил, что журналист может представить на конкурс до трех работ.

          «Каждая работа оценивается по нескольким критериям: соответствие тематике конкурса, аргументированное представление всех заинтересованных сторон, объективность, значимость публикации в достижении положительного разрешения проблемной ситуации и общественный резонанс на публикацию, а также стиль изложения и профессиональное мастерство», – рассказал Будуев.

          Победители конкурса смогут приехать на медиафорум ОНФ весной 2019 года. В медиафоруме ежегодно участвуют представители всех регионов страны, в том числе журналисты, блогеры, крупные медиаменеджеры, главные редакторы СМИ, главы профильных министерств и ведомств и другие.


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