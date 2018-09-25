Народный фронт запустил конкурс для журналистов

Общероссийский народный фронт и Союз журналистов России начали прием конкурсных работ пятого Всероссийского конкурса для региональных журналистов, работы будут принимать до 15 ноября 2018 года.

В конкурсе рассматривают работы в жанрах журналистского расследования, репортажа, посты в социальных сетях. В нем могут принять участие региональные журналисты, работающие во всех видах СМИ, и блогеры, создающие уникальный контент, сообщается в релизе ОНФ, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева отметила, что в этом году журналистские работы должны соответствовать одному или нескольким из 12 направлений нового «майского суперуказа» президента Владимира Путина. Темы затрагивают самые чувствительные стороны жизни людей – демография, качественные автомобильные дороги, здравоохранение и образование, производительность труда и поддержка занятости, жилье и городская среда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт, экология.

«Главная задача СМИ – отражать темы и проблемы, которые волнуют простых граждан, и таким способом влиять на ситуацию, заставлять ее меняться. Мы стремимся поддержать журналистов, чьи материалы вызывают широкий общественный резонанс и заставляют чиновников проснуться и принять действенные меры», – отметила Тимофеева.

Она добавила, что конкурс ОНФ и СЖР является возможностью выделить и поддержать людей, которые «не побоялись независимо и беспристрастно показать сложности в ключевых сферах жизни – от ЖКХ до образования и экологии, от состояния дорог до занятости людей».

«На конкурс принимаются и положительные примеры, сюжеты о том, как люди добиваются прорыва в той или иной сфере. Ведь исполнение указа и поручений президента – это сложные задачи. Они должны выполняться на местах, в регионах, городах и селах, изменения должен почувствовать каждый. И роль журналистов здесь трудно переоценить – вы, коллеги, помогаете заострить внимание на главном, что действительно волнует людей», – отметила Тимофеева.

По ее словам, ежегодный конкурс ОНФ «Правда и справедливость» является крупнейшим в стране профессиональным конкурсом для региональных журналистов – по географии участников (представлены все 85 субъектов России) и по числу поступающих заявок.

«Количество конкурсных работ с каждым годом постоянно растет. И если в 2014 г. их было 1,5 тыс., то в 2017 году – уже 5,5 тыс. работ от журналистов, которые представляли более 1,2 тыс. региональных СМИ – газеты, региональные информагентства, телеканалы и радиостанции и еще более чем 120 блогеров. На этот раз мы ждем не меньшее число заявок», – отметила Ольга Тимофеева.

В этом году ОНФ проводит конкурс при сотрудничестве с Союзом журналистов России. Глава СЖР Владимир Соловьев напомнил, что в рамках прошлого конкурса «Правда и справедливость» при сотрудничестве с Союзом журналистов была организована номинация «Почему я иду на выборы», лауреатами которой стали 100 представителей журналистского сообщества.

«Союз журналистов России является давним партнером Общероссийского народного фронта. В этом году представители Союза журналистов России будут участвовать в оценке всех работ, которые будут присылать региональные журналисты. Я уверен, что этот конкурс – прекрасная площадка, которая позволяет привлечь больше внимания к острым социальным проблемам в регионах, которые освещают местные журналисты», – заявил Соловьев.

Он отметил, что У СЖР и ОНФ есть точки соприкосновения, так как «Народный фронт всегда на стороне журналистов», который последовательно отстаивает их права.

Председатель общественного совета фонда ОНФ «Правда и справедливость», депутат Госдумы Николай Будуев сообщил, что журналист может представить на конкурс до трех работ.

«Каждая работа оценивается по нескольким критериям: соответствие тематике конкурса, аргументированное представление всех заинтересованных сторон, объективность, значимость публикации в достижении положительного разрешения проблемной ситуации и общественный резонанс на публикацию, а также стиль изложения и профессиональное мастерство», – рассказал Будуев.

Победители конкурса смогут приехать на медиафорум ОНФ весной 2019 года. В медиафоруме ежегодно участвуют представители всех регионов страны, в том числе журналисты, блогеры, крупные медиаменеджеры, главные редакторы СМИ, главы профильных министерств и ведомств и другие.