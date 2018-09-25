Комитет Госдумы подготовил проект заявления из-за обострения ситуации на Украине

Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками подготовил и одобрил проект заявления нижней палаты из-за обострения ситуации на востоке Украины.

Из текста заявления следует, в частности, что убийство лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко 31 августа «выделяется своим цинизмом и изощренностью» на фоне «варварских обстрелов городов и поселков Донбасса, репрессий против мирного населения и инакомыслящих на Украине, ставших буднями киевских властей», передает ТАСС.

Отмечается, что Украина, претендующая «на достойное место в ряду других европейских государств», не в первый раз прибегает «к теракту для достижения своих целей».

«Хотя следствие не завершено и поиск конкретных преступников продолжается, не подлежит никакому сомнению, что пришедшие в результате государственного переворота к власти правители сегодняшней Украины несут ответственность за гибель Александра Захарченко и многих других сыновей и дочерей Донбасса», – говорится в тексте.

Подчеркивается, что об этом «ясно свидетельствует как публичная реакция представителей власти в Киеве на теракт 31 августа в Донецке, так и последующие провокационные действия, включая наращивание военных сил и средств в зоне конфликта».

После обострения ситуации и намеренного нагнетания «военной угрозы на востоке Украины», Киев, «попирая собственную Конституцию», резко активизировал «свое вмешательство в церковно-религиозные вопросы, провоцируя раскол и конфликт между православными верующими».

«Грубо игнорируя волю братских – русского и украинского - народов президент Украины Петр Порошенко издал указ о денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной», – также указывают авторы.

Комитет предлагает Госдуме заявить, что «историческая ответственность за курс на разрыв российско-украинских отношений ложится на руководство современной Украины», а также обратить внимание на действия США и ряда стран НАТО, которые, предоставляя Киеву оружие и поощряя его антироссийкую деятельность, толкают власти этой страны «к агрессивным действиям против собственного народа, к международным и межконфессиональным конфликтам».

«Госдума предупреждает, что попытка нового широкомасштабного военного наступления Украины в Донбассе, вкупе с новыми фактами убийств и терактов против его населения, встретит с российской стороны ответ, соответствующий реакции на авантюру Грузии против Южной Осетии в 2008 году», – заключается в проекте заявления с рабочим названием «Об обострении ситуации на Украине».

Глава комитета Леонид Калашников отметил, что проект должен пройти правовую и лингвистическую правку, а затем он будет внесен на Совет Думы для последующего рассмотрения на заседании палаты.

«В результате этого текст заявления может претерпеть изменения», – добавил он.

Ранее МИД России заявил о «зачистке» Украиной договорной базы с Россией.