Воспитанники приюта в Шотландии обвинили монахинь в избиениях и изнасилованиях

Воспитанники католического приюта в Шотландии привлекли к ответственности монахинь из ордена Дочерей милосердия святого Викентия де Поля.

На скамье подсудимых – 10 монахинь, которых обвиняют в жестоком обращении с воспитанниками, однако их число может увеличиться, сообщает телекомпания «НТВ».

Источник отмечает, что допрос монахов начнется летом 2019 года. «Они будут отвечать также на вопросы о сексуальном насилии над своими воспитанниками обоих полов», – сообщается в репортаже.

Одна из пострадавших, Мари Пичей, заявила, что не понимает, как она, ее брат и сестра смогли выжить: «Нас били, пинали, толкали, окунали головой в таз, раздевали догола. На сестер милосердия нам нельзя было даже смотреть, нельзя было с ними разговаривать. Нас насиловали. Мальчиков, девочек – всех».

Многие из воспитанников не выжили: после того, как дознание началось на уровне правительства, была обнаружена братская могила. В архиве было обнаружено 402 свидетельства о смерти. Причинами гибели были не только туберкулез и пневмония, но и черепно-мозговые травмы, отравления и кровоизлияния. Самое позднее захоронение – ребенок 1981 года рождения.

Монахини отрицают, что девочки от голода ели клевер, а сестры мыли по 30 детей в одной и той же ванне. Они заявили, что дети не играли около помойных баков с крысами и не умирали, проглотив крысиный яд.



В 2011 году немецкого священника арестовали по подозрению в педофилии.