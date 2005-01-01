Доренко назвал конфликт в Сирии «войной друзей»

По мнению главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко, специфика войны в Сирии заключается в том, что все стороны конфликта – в разной степени друзья России.

«Курды – друзья и молодцы, но их ненавидят террористы, асадовцы и турки. Иранцы – друзья навеки, но их ненавидят израильтяне, турки и террористы. Турки – самые иногда верные друзья, но их ненавидят курды, террористы, асадовцы. Террористы – умеренные дружки в части, подчиняющейся саудитам, но их ненавидят израильтяне, курды, иранцы и турки. Израильтяне – вообще практически мы, но их ненавидят все, кроме турок. Наши друзья воюют между собой, а мы их по дружбе бомбим, а они нас сбивают – я так вижу», – написал Доренко в своем авторском канале «Расстрига» в Telegram.

Ранее во вторник стало известно количество поставляемых в Сирию комплектов ЗРК С-300 и о начале переброски комплексов РЭБ.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу объявил о решении возобновить поставки в Сирию комплексов С-300 после оценки причин крушения самолета Ил-20 в Сирии и представления доказательств вины Израиля.