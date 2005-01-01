В Кремле уточнили обстоятельства разговора Путина и Нетаньяху

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху состоялся после объявления о поставке комплексов С-300 Сирии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, это не так», – цитирует РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать сообщения израильских СМИ о том, что Путин и Нетаньяху разговаривали еще в воскресенье.

Песков не стал раскрывать условия поставок С-300. «Я не могу вам этого точно сказать. В данном случае оставляю без ответа ваш вопрос», – сказал он.

При этом он подчеркнул, что поставки не направлены против третьих стран. «Они будут осуществлены исключительно в интересах обеспечения безопасности наших военных», – отметил он.

Ранее во вторник стало известно количество поставляемых в Сирию комплектов ЗРК С-300 и о начале переброски комплексов РЭБ.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков говорил, что решение о поставках С-300 в Сирию приведет к стабилизации региона, и уличил в лукавстве США, заявлявшие о том, что это нарушает их нацбезопасность.

В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявлял, что готовящаяся передача Сирии ЗРК С-300 увеличит «риски в регионе».