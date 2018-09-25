Стало известно о попытках втянуть Кабул в кампанию против российских дипломатов

Москве стало известно о попытках втянуть Афганистан в кампанию по высылке российских дипломатов, однако власти этой страны не поддались провокациям, заявил посол России в Кабуле Александр Мантыцкий.

Мантыцкий сообщил, что Запад пытался втянуть Кабул «в кампанию по высылке российских дипломатов», но власти страны «не поддались и остались верными своему мнению», передает РИА «Новости».

Посол также подтвердил, что Москва фиксирует попытки некоторых сторон навязать афганцам негативный образ России и проводимой ею политики в регионе, причем «это происходит на постоянной основе, и такая кампания ведется не только в Афганистане, но и по всему миру».

Соответствующие попытки предпринимаются на фоне стремления США и стран Запада реализовать свой план в Афганистане, который не приводит к положительным результатам уже 17 лет.

В сложившейся ситуации американские генералы вынуждены придумывать «весомую причину своих неудач и миллиардных трат, чтобы скрыть свою некомпетентность, обосновать налогоплательщикам и правительству необходимость новых финансовых вливаний».

«Поэтому создается образ врага, который будет во всем виноват. Так как население в западных странах и США все еще помнит времена «холодной войны», то самое простое, конечно же, это возродить «русский след», – добавил посол.

Следствием этого являются необоснованные и сфабрикованные обвинения в адрес России, «в которых любой мыслящий человек найдет множество нестыковок».

«Если не реагировать на провокации, то это однозначно ударит по имиджу нашей страны, ведь людям, простым дехканам, занятым каждодневным тяжелым трудом, некогда разбираться в тонкостях политики. Они будут принимать эту ложь за истину», – сказал Мантыцкий.

Он сообщил также, что пока Москва не видит «настроя с афганской стороны на то», чтобы приобрести российскую технику и вооружения.

Напомним, весной ряд стран, в числе которых США, Британия, Германия, Франция, Польша, Италия, все страны Прибалтики, Испания, Чехия, Норвегия, решили выслать российских дипломатов из-за якобы причастности Москвы к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.