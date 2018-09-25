Киргизия обвинила посла в Корее в нарушении норм дипломатической этики

МИД Киргизии обвинил посла республики в Корее Кылычбека Султана в нарушении норм дипломатической этики после того, как он обнародовал подробности снятия с авиарейса в Сеуле высокопоставленной киргизской чиновницы.

МИД обращает внимание «на очередное нарушение Султаном положений законодательства Кыргызской Республики, регулирующих деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики», передает РИА «Новости».

Кроме того, ведомству известно о служебных нарушениях со стороны самого посла, которые после проверки «будут переданы в соответствующие органы».

Не исключается, «что именно указанные нарушения сподвигли Султана на подобное поведение».

Отмечается, что министерство рассмотрит «вопрос о внесении руководству страны предложения о дальнейшем пребывании Султана на занимаемой должности».

В субботу киргизские СМИ сообщили, что во время посадки на рейс самолета авиакомпании «Эйр Астана», следовавшего по маршруту Сеул – Алма-Ата, высокопоставленная госчиновница устроила скандал.

Пассажирка, которой оказалась замминистра труда и соцразвития республики Зууракан Каденова, вела себя неадекватно, спорила с бортпроводниками и демонстрировала дипломатический паспорт, сообщают очевидцы.

Командир экипажа принял решение снять женщину с рейса. В тот же день премьер-министр подписал распоряжение об освобождении Каденовой от должности.

В понедельник посол Киргизии в Корее Кылычбек Султан дал пресс-конференцию в Бишкеке, где обнародовал подробности скандала. При этом он сообщил, что получил звонок из администрации президента страны с требованием не разглашать журналистам подробности инцидента.

Посол также обнародовал факты нарушений со стороны руководства МИД Киргизии и сотрудников посольства в Малайзии в 2015–2016 годах, когда он возглавлял там дипломатическую миссию.