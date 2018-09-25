Власти Кубы выразили готовность развивать отношения с США

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель на встрече с американскими конгрессменами подтвердил готовность Гаваны развивать двусторонние отношения с Соединенными Штатами, сообщило издание Granma.

Встреча кубинского лидера с американскими конгрессменами состоялась в постоянном представительстве Кубы при ООН, в ходе первого визита Диас-Канеля в США в роли председателя Госсовета и Совета министров Кубы, передает ТАСС.

В мероприятии принимали участие американские сенаторы и члены Палаты представителей США как от Республиканской, так и от Демократической партии.

«Диас-Канель подтвердил готовность острова развивать двусторонние отношения с США и использовать возможности для сотрудничества между двумя странами на основе равенства и взаимного уважения», – сообщил печатный орган ЦК Компартии Кубы.

Американские законодатели, в свою очередь, высказали заинтересованность в укреплении торговых связей с Кубой, в особенности в сфере сельского хозяйства.

Ранее в сентябре президент США Дональд Трамп решил продлить торговые рестрикции в отношении Кубы до 14 сентября 2019 года.

Напомним, в июле парламент Кубы единогласно проголосовал за проект новой конституции.