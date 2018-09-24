Появились сведения о жертвах пожара в саратовской многоэтажке

В экстренных службах Саратовской области сообщили, что в результате пожара в многоэтажном доме в Саратове не обошлось без жертв.

В региональном главке МЧС уточнили, что в результате пожара в многоэтажном доме в Саратове погиб один человек, еще двое пострадали, передает ТАСС.

По словам источника в экстренных службах региона, возгорание произошло на втором этаже 10-этажного дома. Из здания были эвакуированы 75 человек, в том числе десять с помощью спасательных устройств.

Позднее в мэрии сообщили, что пожар удалось ликвидировать, однако в доме пока отключено электричество, ведется проветривание. Принимается решение о временном размещении эвакуированных людей на ночь.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в многоэтажном доме в Заводском районе Саратова.