Из-за приветствия Трампом ведущего «России 1» предрекли новый скандал

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов рассказал, что в Нью-Йорке с его съемочной группой неожиданно поздоровался президент США Дональд Трамп; журналист предположил, что из-за этого может разразиться очередной скандал.

«Рано утром в зоне прессы рядом со зданием ООН никого кроме нас не было. Мимо проезжал президент США Дональд Трамп, который из автомобиля помахал нам рукой. Рядом никого не было, так что приветствовал он точно нас», – передают слова Попова «Вести.ру».

Попов отметил, что Трамп снова помахал продюсеру программы, когда выезжал из здания ООН.

«Сидел довольный в красном галстуке в своем лимузине «Зверь» и махал программе «60 минут». Не удивлюсь, что американская пресса расценит это как воздействие руки Кремля», – сыронизировал Попов.

Напомним, в США ведется расследование якобы «вмешательства» России в американские выборы, а также возможного «сговора» Трампа с Москвой. На прошлой неделе в связи с этим расследованием были наложены очередные санкции США на российских граждан.