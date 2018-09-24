Луценко подаст в суд на украинские СМИ за новости о его роскошной жизни

Пресс-секретарь украинского генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган заявила, что он собирается подать в суд на СМИ, разместившие информацию о приобретении им виллы на Сейшельских островах за 5 млн долларов.

«Издания НВ, «Газета.уа», «Контракты», «Комментарии» и РБК-Styler перепечатали откровенно заказную статью с подозрительного сингапурского сайта, в которой утверждается, что Юрий Луценко приобрел виллу на Сейшелах по 5 млн долларов. Во-первых, это откровенная ложь», – написала Сарган в своем Facebook.

По ее словам, адвокаты Луценко «готовят иски в суд за распространение лживой информации». «И обязательно будет взыскание компенсации за моральный ущерб. И каждая копейка будет перечислена на военные госпитали», – добавила пресс-секретарь.

Сарган высказала предположение, что представители СМИ «сразу охотно обвинят Луценко в давлении на прессу». «Но если он не подаст в суд, то как защититься от такой наглой лжи? Когда даже такие медиа с репутацией позволяют себе распространять подобные парадоксы с соответствующей подписью?» – возмутилась она.

В воскресенье Луценко заявил, что уйдет в отставку после выборов президента страны, чтобы заняться политикой.

Президентские выборы на Украине запланированы на 31 марта 2019 года. Луценко назначили генпрокурором в мае 2016 года, срок полномочий истечет в 2022 году.